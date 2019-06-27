В Курской области три пешехода угодили под машины

В среду, 26 июня в Курской области три пешехода пострадали, попав под машины. Как сообщили в ГИБДД, аварии случились в Курском и Дмитриевском районах и в Железногорске.Так около 7 вечера в деревне Глебово возле д.№22 60-летний водитель на автомобиле «VOLVO 740», двигаясь по снт «Ивушка», допустил наезд на 25-летнего парня, в результате чего пешехода с ранением доставили в 4-ю горбольницу Курска.В 13.15 27-летняя автомобилистка на «DAEWOO Matiz» ехала по ул. Высокой посёлка Дерюгино. На 23 км автодороги «Дерюгино-Hеварь» она допустила наезд на 46-летнюю женщину, переходившую проезжую часть дороги в неустановленном месте. Пострадавшую с ранением доставили в больницу.Также во втором часу дня в Железногорске 35-летний «VOLVO S40» ехал со стороны с. Долбенькино Дмитровского района Орловской области в сторону Железногорска. Возле д.№101 по ул. Ленина он допустил наезд на 45-летнего мужчину, который переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. В результате ДТП пешехода с травмами госпитализировали во 2-ю горбольницу Железногорска.