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В Курской области три пешехода угодили под машины

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В среду, 26 июня в Курской области три пешехода пострадали, попав под машины. Как сообщили в ГИБДД, аварии случились в Курском и  Дмитриевском районах и в Железногорске. 

Так около 7 вечера в деревне Глебово возле д.№22 60-летний водитель на автомобиле «VOLVO 740», двигаясь по снт «Ивушка», допустил наезд на 25-летнего парня, в результате чего пешехода с ранением доставили в 4-ю горбольницу Курска.

В 13.15 27-летняя автомобилистка на «DAEWOO Matiz» ехала по ул. Высокой посёлка Дерюгино. На 23 км автодороги «Дерюгино-Hеварь» она допустила наезд на 46-летнюю женщину, переходившую проезжую часть дороги в неустановленном месте. Пострадавшую с ранением доставили в больницу.

Также во втором часу дня в Железногорске 35-летний «VOLVO S40» ехал со стороны с. Долбенькино Дмитровского района Орловской области в сторону Железногорска. Возле д.№101 по ул. Ленина он допустил наезд на 45-летнего мужчину, который переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. В результате ДТП пешехода с травмами госпитализировали во 2-ю горбольницу Железногорска.
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