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28 июня в Курске пройдёт крестный ход с иконой «Знамение»

28 июня в Курске пройдёт крестный ход с иконой «Знамение»

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28 июня в Курске пройдёт крестный ход с чудотворной иконой Божией Матери «Знамение».
По сложившейся традиции крестный ход предваряет Курскую Коренскую ярмарку.

Крестный ход начнётся в 10:00 и пройдёт по маршруту Красная площадь – улица Ленина – улица Перекальского – улица Дубровинского до Введенского храма.
До этого, в 7 утра начнётся Божественная литургия в Знаменском соборе. 
В 11.30 икону устанавят в автомобиль, паломников рассадят в автобусы и повезут до деревни Жерновец.
В 12.10. крестный ход возобновится  от д. Жерновец до с. Тазово.
С 13 до 14 часов пройдёт акафист перед иконой «Знамение» Курская Коренная в Знаменской церкви с. Тазово. 
После чего крестный ход продолжится от Знаменской церкви с. Тазово до храма св. Иоакима и Анны в с. Долгое. 
В 15 часов крестный ход подойдёт к церкви святых Иоакима и Анны в с. Долгое, икону встретят первые лица региона, далее икону понесут до монастыря, где состоится молебен.
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