28 июня в Курске пройдёт крестный ход с иконой «Знамение»

28 июня в Курске пройдёт крестный ход с чудотворной иконой Божией Матери «Знамение».По сложившейся традиции крестный ход предваряет Курскую Коренскую ярмарку.Крестный ход начнётся в 10:00 и пройдёт по маршруту Красная площадь – улица Ленина – улица Перекальского – улица Дубровинского до Введенского храма.До этого, в 7 утра начнётся Божественная литургия в Знаменском соборе.В 11.30 икону устанавят в автомобиль, паломников рассадят в автобусы и повезут до деревни Жерновец.В 12.10. крестный ход возобновится от д. Жерновец до с. Тазово.С 13 до 14 часов пройдёт акафист перед иконой «Знамение» Курская Коренная в Знаменской церкви с. Тазово.После чего крестный ход продолжится от Знаменской церкви с. Тазово до храма св. Иоакима и Анны в с. Долгое.В 15 часов крестный ход подойдёт к церкви святых Иоакима и Анны в с. Долгое, икону встретят первые лица региона, далее икону понесут до монастыря, где состоится молебен.