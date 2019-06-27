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Специальная комиссия ищет в Курске источник неприятного запаха

Специальная комиссия ищет в Курске источник неприятного запаха

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В управление по делам ГО И ЧС от курян поступают жалобы на сильный запах сероводорода, возникающий в разных частях города. В связи с этим в Курске экстренно создали комиссию, в которую вошли специалисты департамента экологической безопасности и природопользования Курской области, городского комитета экологической безопасности и регионального управления Росприроднадзора.

Сейчас специалисты объезжают все указанные в обращениях адреса (в первую очередь это микрорайон Волокно, Сеймский округ, а также частично Центральный и Железнодорожный), пытаются установить источник и природу запаха. Особое внимание уделят ситуации на городских очистных сооружениях. 

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Лента новостей

Комиссия нашла источник неприятного запаха в Курске

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