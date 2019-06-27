Сейчас специалисты объезжают все указанные в обращениях адреса (в первую очередь это микрорайон Волокно, Сеймский округ, а также частично Центральный и Железнодорожный), пытаются установить источник и природу запаха. Особое внимание уделят ситуации на городских очистных сооружениях.
Специальная комиссия ищет в Курске источник неприятного запаха
Сейчас специалисты объезжают все указанные в обращениях адреса (в первую очередь это микрорайон Волокно, Сеймский округ, а также частично Центральный и Железнодорожный), пытаются установить источник и природу запаха. Особое внимание уделят ситуации на городских очистных сооружениях.