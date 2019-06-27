Завтра перекроют центр Курска

Завтра, 28 июня в Курске пройдёт масштабное событие - Крестный ход с иконой Божией Матери «Знамение». Он начнётся в 10 утра и пройдёт по маршруту Красная площадь – улица Ленина – улица Перекальского – улица Дубровинского до Введенского храма.Поэтому движение транспорта по ул. Ленина, Красной площади и ул. Сонина будет закрыто с 8 утра, за исключением пассажирского транспорта, движение которого закроют в 9 часов.С 10 часов будет закрыто движение всех видов транспорта по улицам Павлова, Перекальского, Дубровинского от Кировского моста до ул. Маяковского, Маяковского от ул. Октябрьской до ул. Дубровинского.В сторону Железнодорожного округа можно будет проехать через ул. 2-я Новосёловка, со стороны СХА – через ул. Братская, в сторону СХА – от Центрального рынка по ул. В. Луговая. По ул. Радищева перекрытий не планируется.Кроме того, нельзя будет припарковать авто на расстоянии ближе 50 метров от улиц Ленина, Перекальского, Маяковского, Октябрьской, Дубровинского и Красной площади и площади Перекальского.С 9 до 11 утра на время закрытия движения по ул. Сонина, Красной площади, ул. Ленина городской пассажирский транспорт будет ездить со стороны Сеймского округа и Северо-Западного района через ул. В. Луговую, в сторону Железнодорожного округа – по ул. 2-я Новоселовка. Микроавтобусы по кольцевым маршрутам №№ 39, 83, 93, 280 будут ездить по ул. Радищева. Троллейбусы в это время ездить не будут.На время прохождения Крестного хода с 11 часов по ул. Перекальского, Дубровинского, Маяковского будет приостановлено движение городского пассажирского автотранспорта.Курян просят отнестись с пониманием к возможным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.