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Завтра перекроют центр Курска

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Завтра, 28 июня в Курске пройдёт масштабное событие - Крестный ход с иконой Божией Матери «Знамение». Он  начнётся в 10 утра и пройдёт по маршруту Красная площадь – улица Ленина – улица Перекальского – улица Дубровинского до Введенского храма. 

Поэтому движение транспорта по ул. Ленина, Красной площади и ул. Сонина будет закрыто с 8 утра, за исключением пассажирского транспорта, движение которого закроют в 9 часов. 

С 10 часов будет закрыто движение всех видов транспорта по улицам Павлова, Перекальского, Дубровинского от Кировского моста до ул. Маяковского, Маяковского от ул. Октябрьской до ул. Дубровинского. 

В сторону Железнодорожного округа можно будет проехать через ул. 2-я Новосёловка, со стороны СХА – через ул. Братская, в сторону СХА – от Центрального рынка по ул. В. Луговая. По ул. Радищева перекрытий не планируется. 

Кроме того, нельзя будет припарковать авто на расстоянии ближе 50 метров от улиц Ленина, Перекальского, Маяковского, Октябрьской, Дубровинского и Красной площади и площади Перекальского. 

С 9 до 11 утра на время закрытия движения по ул. Сонина, Красной площади, ул. Ленина городской пассажирский транспорт будет ездить со стороны Сеймского округа и Северо-Западного района через ул. В. Луговую, в сторону Железнодорожного округа – по ул. 2-я Новоселовка. Микроавтобусы по кольцевым маршрутам №№ 39, 83, 93, 280 будут ездить по ул. Радищева. Троллейбусы в это время ездить не будут.

На время прохождения Крестного хода с 11 часов по ул. Перекальского, Дубровинского, Маяковского будет приостановлено движение городского пассажирского автотранспорта.

Курян просят отнестись с пониманием к возможным неудобствам и заранее планировать свой маршрут. 
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