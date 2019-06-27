В Курске старые бордюры вывозят на арендованный участок

Ситуацию прокомментировал директор департамента строительства и инвестиционных программ Курска Виктор Самсонников: «После посещения и осмотра руководством области и города территории, прилегающей к пляжу «Здоровье», на которой ранее складировались отходы бордюрного камня, подрядная организация ООО «ДРСУ» и арендатор участка приступили к расчистке площадки. В настоящее время более 70% отходов вывезено.
С целью сокращения сроков выполнения работ и учитывая, что улица Энгельса является единственной транспортной артерией, соединяющей Центральный и Сеймский округа Курска, отходы временно складируются на арендованном ООО «ДРСУ» земельном участке, предназначенном для складирования инертных материалов и временного их перемещения, где допускается хранение демонтированного бортового камня и остатков асфальтобетона. После завершения работ отходы отсортируют и утилизируют в соответствии с требованиями действующих регламентов».