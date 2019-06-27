Куряне продолжают попадаться на уловки телефонных мошенников. Так 26-летний житель Глушковского района, пытаясь отменить покупку, которую он не совершал, предоставил мошенникам доступ к своим счетам.Молодому человеку позвонил неизвестный и представился сотрудником банка, сообщив, что в этот момент с его карты совершается подозрительная операция и, скорее всего, это - мошенничество. Предотвратить хищение средств, по словам звонившего, было просто – необходимо предоставить данные карты, и сотрудник банка отменит покупку. Курянин, не задумываясь, продиктовал реквизиты, в том числе пин-код и код из смс-сообщения, который нельзя сообщать никому.Получив все данные, даже конфиденциальные, злоумышленники получили полный доступ к счёту и в течение минуты перевели 50 тысяч рублей.Мужчина понял, что стал жертвой мошенников, когда после разговора с якобы сотрудником банка, ему пришло сообщение о списании его личных средств.В Курчатове 43-летний мужчина, продавая дом через рекламный сайт, лишился 20 тысяч рублей. Ему позвонил потенциальный покупатель, и пожелал сразу перечислить предоплату. Для этого, неизвестный предложил мужчине пройти к банкомату. Следуя инструкциям злоумышленника, тот подключил мобильный банк к неизвестному номеру, предоставив доступ ко всем счетам, с которых мошенник похитил 20 тысяч рублей.Таким же способом ещё один 63-летний житель Курчатова, продававший дачу, предоставил всю информацию о доступе к своим счетам неизвестным, которые похитили с его счёта 12 тысяч рублей.По каждому факту мошенничества возбуждены уголовные дела, злоумышленников разыскивают.Полиция напоминает курянам, что ни один сотрудник банка не вправе по телефону отменить транзакцию. Если вам поступает звонок с подобным сообщением – это мошенничество. Нужно немедленно прекратить разговор и обратиться в банк по телефону, указанному на обороте карты, чтобы убедиться, что никаких подозрительных операций не совершается. Ни под каким предлогом нельзя сообщать незнакомым лицам информацию о ваших банковских счетах и картах.