Куряне продолжают попадаться на уловки телефонных мошенников

Молодому человеку позвонил неизвестный и представился сотрудником банка, сообщив, что в этот момент с его карты совершается подозрительная операция и, скорее всего, это - мошенничество. Предотвратить хищение средств, по словам звонившего, было просто – необходимо предоставить данные карты, и сотрудник банка отменит покупку. Курянин, не задумываясь, продиктовал реквизиты, в том числе пин-код и код из смс-сообщения, который нельзя сообщать никому.
Получив все данные, даже конфиденциальные, злоумышленники получили полный доступ к счёту и в течение минуты перевели 50 тысяч рублей.
Мужчина понял, что стал жертвой мошенников, когда после разговора с якобы сотрудником банка, ему пришло сообщение о списании его личных средств.
В Курчатове 43-летний мужчина, продавая дом через рекламный сайт, лишился 20 тысяч рублей. Ему позвонил потенциальный покупатель, и пожелал сразу перечислить предоплату. Для этого, неизвестный предложил мужчине пройти к банкомату. Следуя инструкциям злоумышленника, тот подключил мобильный банк к неизвестному номеру, предоставив доступ ко всем счетам, с которых мошенник похитил 20 тысяч рублей.
Таким же способом ещё один 63-летний житель Курчатова, продававший дачу, предоставил всю информацию о доступе к своим счетам неизвестным, которые похитили с его счёта 12 тысяч рублей.
По каждому факту мошенничества возбуждены уголовные дела, злоумышленников разыскивают.
Полиция напоминает курянам, что ни один сотрудник банка не вправе по телефону отменить транзакцию. Если вам поступает звонок с подобным сообщением – это мошенничество. Нужно немедленно прекратить разговор и обратиться в банк по телефону, указанному на обороте карты, чтобы убедиться, что никаких подозрительных операций не совершается. Ни под каким предлогом нельзя сообщать незнакомым лицам информацию о ваших банковских счетах и картах.