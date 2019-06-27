В Курске оштрафовали водителей, не пропустивших автомобиль МЧС

Курские сотрудники ГИБДД и спасатели отправились в совместный рейд. На городских дорогах они проверяли, уступают ли водители дорогу автомобилю со спецсигналом, сообщает телеканал "ТАКТ
". Ими оборудованы машины МЧС, кареты скорой помощи. Маршрут инспекторов построен так, чтобы охватить, в том числе и наиболее напряжённые участки движения, это центральные улицы города. Большинство автолюбителей реагировали оперативно и пропускали службу спасения. Однако, некоторые водители сделали вид, что не заметили ни сирену, ни проблесковые маячки.
Эдуард Гуторов, водитель пожарно-спасательной части №4 Курска: "Сложность проезда в центре города, потому что загруженность дорог большая – проехать тяжелее. На окраинах – уступают – и дороги шире и поток меньше. Большинство водителей стали лучше относиться к спецсигналам, стали уступать … но случаются моменты когда не уступают".
В этом году 20 водителей, не уступивших дорогу автомобилю со спецсигналом, уже привлечены к ответственности. В ходе рейда штрафы выписали пяти автомобилистам.