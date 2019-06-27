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В Курске оштрафовали водителей, не пропустивших автомобиль МЧС

В Курске оштрафовали водителей, не пропустивших автомобиль МЧС

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Курские сотрудники ГИБДД и спасатели отправились в совместный рейд. На городских дорогах они проверяли, уступают ли водители дорогу автомобилю со спецсигналом, сообщает телеканал "ТАКТ". Ими оборудованы машины МЧС, кареты скорой помощи. Маршрут инспекторов построен так, чтобы охватить, в том числе и наиболее напряжённые участки движения, это центральные улицы города. Большинство автолюбителей реагировали оперативно и пропускали службу спасения. Однако, некоторые водители сделали вид, что не заметили ни сирену, ни проблесковые маячки.

Эдуард Гуторов, водитель пожарно-спасательной части №4 Курска: "Сложность проезда в центре города, потому что загруженность дорог большая – проехать тяжелее. На окраинах – уступают – и дороги шире и поток меньше. Большинство водителей стали лучше относиться к спецсигналам, стали уступать … но случаются моменты когда не уступают".

В этом году 20 водителей, не уступивших дорогу автомобилю со спецсигналом, уже привлечены к ответственности. В ходе рейда штрафы выписали пяти автомобилистам.
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