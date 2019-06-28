Ирина Хмелевская, заместитель губернатора Курской области: «В прошлом году были опасения, что марафон «Мир детства» прекратит своё существование. Но сегодня можно с уверенностью говорить о том, что марафон продолжает ту благотворительную деятельность, которую он вёл. В этом году уже собрано более 11 млн благотворительных пожертвований. Помощь жителям нашей области, оказавшимся в трудной жизненно ситуации, оказана на сумму более 3 млн с января этого года. И сегодня уже третье заседание в этом году, у нас есть заявления от граждан с детьми, которые нуждаются в лечении, поездке в федеральные центры, с которыми министерство здравоохранения не заключило договор на оказание услуг».
Курский благотворительный марафон поможет 60 семьям
ТАКТ". Куряне по-прежнему жертвуют через боксы, также появились несколько новых механизмов сбора. Например, через сайт «Курск бежит» или приняв участие в спортивных мероприятиях. Большинство поступивших в марафон заявлений - с просьбой помочь приобрести предметы первой необходимости, дорогостоящие лекарств и средства реабилитации. На заседании рассмотрели около 60 обращений.В Доме Советов прошло очередное заседание благотворительного марафона «Мир детства». Оргкомитет снова распределил средства для нуждающихся. Об этом сообщает телеканал "
Ирина Хмелевская, заместитель губернатора Курской области: «В прошлом году были опасения, что марафон «Мир детства» прекратит своё существование. Но сегодня можно с уверенностью говорить о том, что марафон продолжает ту благотворительную деятельность, которую он вёл. В этом году уже собрано более 11 млн благотворительных пожертвований. Помощь жителям нашей области, оказавшимся в трудной жизненно ситуации, оказана на сумму более 3 млн с января этого года. И сегодня уже третье заседание в этом году, у нас есть заявления от граждан с детьми, которые нуждаются в лечении, поездке в федеральные центры, с которыми министерство здравоохранения не заключило договор на оказание услуг».
Ирина Хмелевская, заместитель губернатора Курской области: «В прошлом году были опасения, что марафон «Мир детства» прекратит своё существование. Но сегодня можно с уверенностью говорить о том, что марафон продолжает ту благотворительную деятельность, которую он вёл. В этом году уже собрано более 11 млн благотворительных пожертвований. Помощь жителям нашей области, оказавшимся в трудной жизненно ситуации, оказана на сумму более 3 млн с января этого года. И сегодня уже третье заседание в этом году, у нас есть заявления от граждан с детьми, которые нуждаются в лечении, поездке в федеральные центры, с которыми министерство здравоохранения не заключило договор на оказание услуг».