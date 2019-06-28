В Курской области поймали серийного автовора

В Золотухинском районе Курской области поймали серийного автовора.За несколько дней в полицию обратились четыре селянина, у которых пропала техника и имущество из салона автомобилей. Злоумышленник по ночам похищал всё, что мог унести, включая автомагнитолы, флэш-карты, документы и банковские карты. Выбирал транспорт, не оборудованный сигнализацией и припаркованный в тёмных местах.На поиск вора полицейским хватило несколько дней. Им оказался 20-летний курянин, гостивший у знакомых в Золотухинском районе. Каждый раз украденные вещи он прятал недалеко от мест хищения за деревьями, чтобы затем вернуться и забрать. Сделать этого он успел. Большую часть украденного имущества изъяли оперативники в местах схрона.Молодой человек во всём сознался и сотрудничает со следствием.Сейчас проводится оценка украденного имущества, после чего правоохранители решат вопрос о возбуждении уголовного дела.