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Курян приглашают посмотреть кино на «Открытом экране»

Курян приглашают посмотреть кино на «Открытом экране»

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В Курской области продолжается проект «Открытый экран».  Он стартовал в этом году 17 мая и продлится до 29 августа. Всего запланировано 74 выезда в районы.

«Открытый экран» - это не только киносеансы под открытым небом с проекцией киноизображения на надувной экран размером 3x6 метров, но и концерт артистов Курской областной государственной филармонии на открытом воздухе. Обычно количество зрителей даже в самых отдалённых и малонаселённых пунктах географии «Открытого экрана» доходит до 250 человек. Очередной показ состоится 29 июня в Курске на площади перед ТРЦ «Манеж». Гостям покажут фильм «Семь ужинов». Начало в 9 вечера.

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