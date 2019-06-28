Курян приглашают посмотреть кино на «Открытом экране»

В Курской области продолжается проект «Открытый экран». Он стартовал в этом году 17 мая и продлится до 29 августа. Всего запланировано 74 выезда в районы.«Открытый экран» - это не только киносеансы под открытым небом с проекцией киноизображения на надувной экран размером 3x6 метров, но и концерт артистов Курской областной государственной филармонии на открытом воздухе. Обычно количество зрителей даже в самых отдалённых и малонаселённых пунктах географии «Открытого экрана» доходит до 250 человек. Очередной показ состоится 29 июня в Курске на площади перед ТРЦ «Манеж». Гостям покажут фильм «Семь ужинов». Начало в 9 вечера.