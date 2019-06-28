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В Курской области сотрудник ГИБДД спас пассажира легкового автомобиля

В Курской области сотрудник ГИБДД спас пассажира легкового автомобиля

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Когда счет идет на минуты - медлить нельзя. Сотрудник ГИБДД принял единственно верное решение и спас жизнь пассажиру легковушки. Об этом сообщает телеканал "ТАКТ". К дежурной машине подъехал автомобиль, в котором находился мужчина с внутреннем кровотечением. Инспектор включил проблесковые маячки и сопроводил граждан до ближайшей больницы.

В Курчатовском отделе полиции обычный рабочий день. Дежурный сотрудник принимает обращения от населения. Поводы самые разные, но этот звонок - особенный.

Обращение по телефону: "Мы родственники человека, которого сотрудники ГАИ доставили до больницы, человеку было очень плохо, он чуть не умер, впадал в кому. Сейчас его выписали, все хорошо, спасибо вам большое".

В УМВД разыскали того самого инспектора, который спас мужчину. Владимир Поляков вновь следит за порядком на дорогах Курчатова. Во время очередного дежурства на одном из перекрестков города, вспоминает сотрудник Госавтоинспекции, как раз и подъехал автомобиль. Водитель сообщил - его пассажиру требуется срочная помощь.

Владимир Поляков, инспектор ДПС: "Визуально осмотрев гражданина, мы поняли, что медлить нельзя. Вызов каких-то служб может навредить го здоровью".

Поляков включил спецсигнал и сопроводил машину до ближайшего медучреждения. Мужчину оперативно приняли врачи реанимационного отделения.

Ольга Басова, заместитель начальника Медико-санитарной части № 125: "Утром был доставлен пациент по экстренным показаниям при помощи сотрудников ГИБДД. Благодаря оперативному вмешательству удалось избежать негативных последствий". 

В Курчатове не такое интенсивное движение как в областном центре и автолюбители уступают дорогу автомобилям экстренных служб. Это позволяет сэкономить драгоценные минуты и спасти чью-то жизнь.

Александр Жиленков, начальник отделения пропаганды и безопасности дорожного движения УГИБДД по Курской области: "Уважаемые участники дорожного движения - жители и гости Курска. Если вам нужна помощь, если Вы видите вблизи сотрудников полиции, сотрудников ГИБДД - обращайтесь и сотрудники полиции всегда вам помогут".



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