Курский «Авангард» и «Томь» разошлись миром

Курский «Авангард» и «Томь» из Томска разошлись нулевой ничьей.27 июня куряне сыграли третий контрольный матч в летнее межсезонье. Игра проходила в Подмосковье на нейтральном поле спортбазы Кратово. Под сильным дождём. К слову, дождь и стал одним из главных участников матча. На мокром поле мяч застревал, а каждый шаг футболистов сопровождался фонтанами воды с зелёного газона. А перед игрой куряне ещё и в пробке постояли, поэтому встреча началась на полчаса позже.