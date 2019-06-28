Курская область. Суд оштрафовал предпринимателя за антисанитарию в убойном цехе

В мае специалисты регионального Управления Россельхознадзора провели внеплановую проверку индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность по убою сельскохозяйственных животных в посёлке Конышёвка Курской области. В результате выявилось множество нарушений ветеринарного законодательства.В частности, в боксе обездвиживания животных не проведена очистка, мойка и дезинфекция помещения после последнего забоя животных (на стенах были следы крови), нет специального помещения для хранения дезсредств, в цехе убоя животных не оборудовано рабочее место для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы голов, внутренних органов, туш и ветеринарного клеймения (отсутствует дополнительное освещение, сигнальная система для остановки процесса убоя при выявлении заразной болезни, устройство для регистрации выявленных случаев заболеваний животных, ёмкости для ветеринарных конфискатов, стерилизаторы для инструментов), инструменты забоя не подвергаются стерилизации.Кроме этого кровь от убойных животных по желобу поступает в яму, которая на момент проверки была переполнена и к тому же закрывается неплотно, что способствует попаданию атмосферных осадков и может привести к вытеканию содержимого в почву. Контейнеров для сбора непищевых боенских отходов и ветеринарных конфискатов, а также площадки для сбора ТБО также не было, а производственное помещение первичной переработки не оборудовано ёмкостями для мойки и дезинфекции мелкого инвентаря, фартуков и нарукавников;Документы, подтверждающие проведение дезинфекции инструментов и помещений, предприниматель не предоставил.В итоге ведомство направило материалы дела об административном правонарушении в Конышёвский райсуд. 6 июня суд оштрафовал бизнесмена. Сейчас постановление вступило в законную силу.