В Курске автомобилистка проскочив на красный, спровоцировала ДТП, в котором сама и пострадала. Как сообщили в ГИБДД, авария произошла вечером 27 июня, примерно в половину девятого. 37-летняя женщина на автомобиле Дэу Матиз ехала со стороны ул. Пост Кривец по Кривецкому переулку в направлении ул. Малых. На регулируемом перекрёстке улиц Малых и Полевая, проехав на запрещающий сигнал светофора, она столкнулась с двигавшимся по ул. Малых в направлении ул. Добролюбова автомобилем Рено Дастер, за рулём которого был 34-летний водитель. В результате столкновения пострадала сама виновница аварии и её 19-летняя пассажирка. Их госпитализировали в 4-ю горбольницу. Отмечается, что водители были трезвы.