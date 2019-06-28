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В Курске автомобилистка, проскочив на красный, спровоцировала ДТП

В Курске автомобилистка, проскочив на красный, спровоцировала ДТП

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В Курске автомобилистка проскочив на красный, спровоцировала ДТП, в котором сама и пострадала. Как сообщили в ГИБДД, авария произошла вечером 27 июня, примерно в половину девятого. 37-летняя  женщина на автомобиле Дэу Матиз ехала со стороны ул. Пост Кривец по Кривецкому переулку в направлении ул. Малых. На регулируемом перекрёстке улиц Малых и Полевая, проехав на запрещающий сигнал светофора, она столкнулась с двигавшимся по ул. Малых в направлении ул. Добролюбова автомобилем Рено Дастер, за рулём которого был  34-летний водитель. В результате столкновения пострадала сама виновница аварии и её  19-летняя пассажирка. Их госпитализировали в 4-ю горбольницу. Отмечается, что водители были трезвы.



ФОТО - АВТОКАДР_46
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