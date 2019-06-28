В Курске завершился VIII Среднерусский экономический форум

Завершился VIII Среднерусский экономический форум в Курске. Более 2500 человек из России и Зарубежья обсудили развитие цифровизации.Форум проходил сразу на двух площадках: в главному корпусе Курского Государственного Университета и в Спортивно-концертном комплексе. В течение всего СЭФ участники поднимали актуальные проблемы регионов и определили главные направления цифровизации.Кроме того, участники подчеркнули важную роль национальных проектов для реализации всех задумок. А так же отметили, что цифровизация должна затронуть все сферы жизни современного человека. Особое внимание уделили цифровизации в ЖКХ, экологии и транспортной системе.Состоялись несколько круглых столов за которыми участники говорили о практических аспектах цифровизации. Таких как: способы перехода на "зеленое" сельское хозяйство и здравоохранение, подготовка кадров для цифровой трансформации, создание цифровых условий для развития малого и среднего бизнеса.Двухдневный форум завершила пленарная дискуссия «Цифровой регион». Дискуссию открыл врио губернатора Курской области Роман Старовойт. Глава региона отметил, что среднерусский экономический форум несомненно стал единой площадкой для общения и обмена опытом между представителями власти всех уровней, бизнес-структур и экспертного сообщества.- Не случайно мы выбрали темой проведения Среднерусского экономического форума цифровизацию. Ведь это не смартфоны, компьютеры и программы. Цифровизация - это, в первую очередь, комфортная жизнь и наше с вами удобство в работе, в отдыхе, в занятии спортом, на производстве. Всё, что сегодня делается специалистами и предлагается рынком, направлено на упрощение процессов. - подчеркнул врио губернатора.В ходе второго дня СЭФ, Роман Старовойт оценил инновационные достижения во многих отраслях, представленных на выставке. Проекты презентовали десятки ведущих российских компаний, малых и средних бизнесов и предприятий субъектов центрального федерального округа. Все проекты направлены на производство продукции и оборудование с высокой инновационной составляющей. Среди проектов также были разработки научно-исследовательских институтов.Заместитель полномочного представителя президента России в ЦФО Артур Ниязметов сказал, что цифровые технологии нужно задействовать в работе с инвесторами и добавил, что у нашей области уже имеются упехи в данном направлении.- Основной источник роста региона - это инвестиции. Президент России поставил эту задачу перед полномочными представителями в округах и перед руководителями субъектов, а именно, чтобы доля инвестиций в основной капитал ВРП была не менее 25%. Здесь я должен с удовлетворением отметить, что на первом месте из 18 регионов Центрального Федерального округа по этому показателю сегодня находится Курская область - 28,8%», - добавил Артур Ниязметов.- Цифровизация ради цифровизации – это не самоцель. В моем понимании, ключевая задача – обеспечить и создать условия для развития экономики именно реального сектора, условия для комфортного проживания наших граждан. - отметил Советник Министра информационных технологий Москвы Юрий Даценко.Все предложения по развитию и внедрению цифровых технологий, представленные на площадках форума найдут отражение в резолюции. Плюс ко всему, во время СЭФ Курская область заключила ряд соглашений о сотрудничестве. В частности с ГК «КЭАЗ» о восстановление облика центра Курска, с ПАО «ВымпелКом» в развитии элементов "Умного города", с ПАО «Ростелеком» для привлечения инвесторов.Кроме того, в нашей области появится один из крупнейших распределительных центров ЦФО. Соглашение Роман Старовойт подписал с ООО "Оператор"", которая вложит более 1 720 млн рублей инвестиций.