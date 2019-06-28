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В Курской области подросток учился ездить на машине и опрокинулся в кювет

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Ранним утром 27 июня в Пристенском районе Курской области 15-летний автомобилист опрокинул машину в кювет. По информации ГИБДД, авария произошла примерно в 5:40 на 3 км 600 м а/д «Обоянь-Солнцево-Мантурово - Пристень». Подросток ехал на автомобиле Шевроле Ланос со стороны п. Кировский в направлении автодороги «Обоянь-Солнцево-Мантурово». В пути он не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет, где машина опрокинулась. В результате ДТП пострадали юный автомобилист и два его пассажира - 18-летняя девушка 27-летний молодой человек. Их с травмами доставили в пристенскую райбольницу.

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