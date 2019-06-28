Экс-депутат Игорь Астапов, не задекларировавший 27 квартир, судится с прокурором

Бывший депутат Курской облдумы Игорь Астапов, который не задекларировал 27 квартир, судится с областной прокуратурой, а именно с прокурорм. Недавно его исключили из состава региональных законотворцев. Дело о защите чести, достоинства и деловой репутации экс-депутата рассматривает Ленинский райсуд Курска. Предметом иска стали слова прокурора, прозвучавшие с трибуны облдумы.- 4 раза звучали слова общественная опасность, 2 раза применительно к деянию, - перечисляет Игорь Астапов.Говорит, что СМИ потом начали его травить: «Он скрывал, эти злосчастные квартиры успел продать». Они, по словам Астапова, основывались на выступлении прокурора.- Это порочит меня, делает в глазах широкой общественности человеком нечестным. Человеком, который поступает против закона, человеком, который стоит на одной грани с уголовным преступником, - говорит экс-депутат.Теперь речь прокурора проверят лингвисты. По делу назначена судебная лингвистическая экспертиза. Определение суда в законную силу не вступило.