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Как в Курске отметят День молодёжи

Как в Курске отметят День молодёжи

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В воскресенье, 30 июня, с 5 до 8 вечера на ул. Ленина и Красной площади пройдёт праздничная программа «Молодёжный проспект» и концерт «Молодёжь - гордость курского края!». На главной сцене выступят Кавер-группа «GUCCI band» «Хищники» трибьют группы «Звери». Хэдлайнер DJ RUSLAN NIGMATULLIN.

«Молодёжный проспект» развернётся на четырёх арт-площадках:

- на пересечении улиц Ленина и Садовой - арт-площадка: Александр Дейнека: пленэр и художественный мастер-класс. Гостей ждёт стрит-арт #Молодёжь46, выступления молодёжных театров, музыкальные номера в исполнении молодых бардов;

- на Театральной площади - арт-площадка: Валерий Чаплыгин: зрители увидят выступление экстремальных спортивных коллективов (велотриал, велофристайл, воркаут, скейтбординг, агрессивные ролики и др.), соревнования по флэтболу и голдспринту, битбокс, танцевальный батл молодёжных коллективов города;

- на площадке около памятника Георгию Свиридову - арт-площадка: Леонид Винцкевич: уникальный Jazz-Rock проект Черноземья - "TAKE FIRE", лауреаты фестиваля "Инструментальная мозаика";

- на площадке перед ЦУМом - «Модная арт-площадка»: гостей ждёт встреча со стилистом, мастер-классы молодых стилистов и визажистов, фотосессии, показ коллекций молодых модельеров.

В 10 вечера праздник по традиции завершится салютом.
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