На выходных снова закроют центр Курска

На выходных в Курске отметят День молодёжи. Основные торжества пройдут в воскресенье. Однако автомобилисты испытают неудобства и в субботу.Так 29 июня будет запрещена парковка транспортных средств на площади перед ЦД «Родина».С 14.30 до 17.30 будет закрыто движение всех видов транспорта на площади перед ЦД «Родина».30 июня нельзя будет припарковаться на улице Ленина и прилегающих улицах на расстоянии 50 метров от улицы Ленина.С 17 часов (когда на центральной улице города развернётся «Молодёжный проспект») и до 11 вечера закроется движение всех видов транспорта по улице Ленина от Садовой до Красной площади включительно.Закроют движение и по улице Сонина, исключение сделают только для городского пассажирского транспорта.Кроме того, с 8.30 утра 29 июня до 9 утра 1 июля нельзя будет поставить на стоянку автотранспорт на Красной площади.Курян просят отнестись к возможным неудобствам с пониманием и заранее планировать свой маршрут.