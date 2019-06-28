На выходных снова закроют центр Курска

Так 29 июня будет запрещена парковка транспортных средств на площади перед ЦД «Родина».
С 14.30 до 17.30 будет закрыто движение всех видов транспорта на площади перед ЦД «Родина».
30 июня нельзя будет припарковаться на улице Ленина и прилегающих улицах на расстоянии 50 метров от улицы Ленина.
С 17 часов (когда на центральной улице города развернётся «Молодёжный проспект») и до 11 вечера закроется движение всех видов транспорта по улице Ленина от Садовой до Красной площади включительно.
Закроют движение и по улице Сонина, исключение сделают только для городского пассажирского транспорта.
Кроме того, с 8.30 утра 29 июня до 9 утра 1 июля нельзя будет поставить на стоянку автотранспорт на Красной площади.
Курян просят отнестись к возможным неудобствам с пониманием и заранее планировать свой маршрут.