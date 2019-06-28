  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курске спасатели разобрали опасную конструкцию для прыжков в Сейм

В Курске спасатели разобрали опасную конструкцию для прыжков в Сейм

Читайте также

В поисках экстремальных развлечений куряне продолжают прыгать в воду с непредназначенных для этого конструкций. Одним из таких мест была труба газопровода, проходящего над рекой Сейм.

Чтобы взобраться на трубу, курские экстремалы смастерили целую конструкцию. Она скрывалась от глаз за ветками кустарника, растущего рядом. К бетонной опоре приставили импровизированную «лестницу» из брёвен. Выше взбираться необходимо было по тарзанке, закреплённой на самом верху опоры. 
Дабы не случилось беды, 25 июня спасатели спилили сучья на деревьях, по которым дети и взрослые взбирались на трубу, конструкцию разобрали.

Спасатели призывают курян соблюдать правила безопасности во время отдыха у водоёмов!

+0 -0

Лента новостей

В Курске пройдет «Фестиваль еды»

В Курске обсудили цифровизацию ЖКХ

На выходных снова закроют центр Курска

В Курске осудили закладчика, который сверлил деревья

Курская область. В Курчатове подрядчики меняют кровлю в дождь

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске