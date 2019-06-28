В Курске спасатели разобрали опасную конструкцию для прыжков в Сейм

В поисках экстремальных развлечений куряне продолжают прыгать в воду с непредназначенных для этого конструкций. Одним из таких мест была труба газопровода, проходящего над рекой Сейм.Чтобы взобраться на трубу, курские экстремалы смастерили целую конструкцию. Она скрывалась от глаз за ветками кустарника, растущего рядом. К бетонной опоре приставили импровизированную «лестницу» из брёвен. Выше взбираться необходимо было по тарзанке, закреплённой на самом верху опоры.Дабы не случилось беды, 25 июня спасатели спилили сучья на деревьях, по которым дети и взрослые взбирались на трубу, конструкцию разобрали.Спасатели призывают курян соблюдать правила безопасности во время отдыха у водоёмов!