В Курске обсудили цифровизацию ЖКХ

Эксперты форума советуют – хотите увидеть, как цифровые технологии реально меняют сферу ЖКХ, загляните в европейские страны. Например, Финляндия. В некоторых городах ушли от вывоза мусора – из контейнеров, установленных у домов, он сразу попадает на сортировочные станции. Онлайн-платежи или умные счетчики для передачи показаний – этим уже давно не удивить. В России цифровизация ЖКХ тема, о которой пока больше говорят, чем реально внедряют. Инфраструктура сферы к применению новых технологий не готова.
Игорь Стебеняев, председатель курской региональной общественной организации по защите прав граждан: «О каких умных городах мы говорим, если у нас счетчики еще электрические 60-ых годов и часть населения их не поменяла?»
Отечественный производитель умные устройства предложить готов. Это и счётчики, по которым жители смогут отслеживать расходы тепла и воды, и интеллектуальные системы управления теплоснабжением. Например, в более тёплые дни потребление будет снижаться автоматически. Российская ассоциация криптоиндустрии и блокчейна на Среднерусском форуме представляет проект оптимизации затрат в ЖКХ.
Максим Беляков, представитель РАКИБ в ЦФО: «Суточное потребление. Всё это анализирует система искусственного интеллекта. Проанализировав данные по всему комплексу ЖКХ, она выдаст узкие места, где энергия расходуется впустую».
Внедрять умные технологии для ЖКХ можно на этапе строительства. Так уже делают в новых районах крупных городов. Вместе с квадратными метрами человек получает готовую к использованию систему умного дома.
Алексей Дедов, председатель комитета ЖКХ и ТЭК Курской области: «Это не существенно повышает стоимость квадратного метра, но значительно повышает комфортность проживания граждан и снижает стоимость содержания имущества домов, обслуживания».
Чтобы было понятно, речь идёт об уже проложенных коммуникациях для интерната и телевидения, умных счетчиках на воду, электричество и газ, которые автоматически передают данные. Ещё умные домофоны. Скачав специальное приложение, жители смогут принимать звонки с домофона и открывать дверь гостю с телефона – даже из–за границы.
Игорь Стебеняев, председатель курской региональной общественной организации по защите прав граждан: «Ну давайте возьмем, как здесь говорили, бизнес. Застройщик, допустим КПД, он не оборудует дома современным оборудованием».
Причин для медленного техпрогресса в ЖКХ – много. Если собственники жилья в экономии заинтересованы, то управляйки и ресурсников «прозрачность» сферы волнует мало. Ещё один барьер – устаревшая инфраструктура. Управляющие компании приводят свои аргументы – в первую очередь к цифровизации не готовы сами потребители.
-Возьмем «Квадру». Оборудование настолько убито, что о каком умном городе можно говорить. Изношенность сетей 85 процентов. Порывы постоянно. Ресурсник не заинтересован, чтобы применять это, он будет палки в колёса вставлять. Ему не интересно это».
По итогам Среднерусского экономического форума, возможно, выберут ряд проектов, которые используют в сфере ЖКХ Курской области.