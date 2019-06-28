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В Курске пройдет «Фестиваль еды»

В Курске пройдет «Фестиваль еды»

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30 июня в парке им. 50-летия ВЛКСМ (он же Боевка) на площади около лодочной станции состоится состоится «Фестиваль еды».
Мероприятие начнётся в 13.30 и продлится до 19.30.
В программе – выступление творческих коллективов города и области, анимация и мастер-классы. И, конечно, гости смогут попробовать разнообразные блюда уличной кухни от любимых кафе и ресторанов города.

«Фестиваль будет проходить в формате ярмарки, какие они были еще в древнем Курске. Мы преследуем простую цель — создать традицию еще одного мероприятия, которое сможет сделать наш город лучше. Ну, и чтобы все наелись», – Дмитрий Гладких организатор фестиваля.
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