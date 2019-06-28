В Курске пройдет «Фестиваль еды»

30 июня в парке им. 50-летия ВЛКСМ (он же Боевка) на площади около лодочной станции состоится состоится «Фестиваль еды».Мероприятие начнётся в 13.30 и продлится до 19.30.В программе – выступление творческих коллективов города и области, анимация и мастер-классы. И, конечно, гости смогут попробовать разнообразные блюда уличной кухни от любимых кафе и ресторанов города.«Фестиваль будет проходить в формате ярмарки, какие они были еще в древнем Курске. Мы преследуем простую цель — создать традицию еще одного мероприятия, которое сможет сделать наш город лучше. Ну, и чтобы все наелись», – Дмитрий Гладких организатор фестиваля.