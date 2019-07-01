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Завтра в Курской области прогнозируют грозы, сильный ветер и жару

Завтра в Курской области прогнозируют грозы, сильный ветер и жару

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Завтра в Курской области прогнозируют грозы, сильный ветер и жару. По прогнозу Курского Гидрометцентра в ближайшие сутки ожидается переменная область. Местами небольшой, днём в отдельных районах умеренный дождь, местами гроза. Ветер западной четверти ночью 5-10 м/с, днём 7-12 м/с, местами порывы будут достигать 18 м/с. Ночью воздух прогреется до 15-20°, днём до 24-29°.

Во избежание несчастных случаев спасатели просят курян соблюдать правила безопасности и напоминают: в случае беды вы всегда можете звонить по номеру «112».

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