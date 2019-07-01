Курск. «Народный бюджет» помог сделать тротуар в детском саду № 77

Сегодня, 1 июля на территории курского детского сада № 77 торжественно открыли новый тротуар."На протяжении 46 лет асфальтовое покрытие на территории дошкольного учреждения не менялось. Нам пришла идея воспользоваться региональным проектом «Народный бюджет» и выставить две наших идеи по благоустройству 77 и 82 детских садов в рамках «Народного бюджета» - рассказывает Андрей Телегин, глава администрации железнодорожного района.Также Андрей Владимирович отметил, что деньги для строительства выделялись не только из бюджета детского сада и родителей. Финансовое участие местных жителей обязательно. Но оно очень минимально и составляет всего 5%. Большую часть денег выделяют власти. Из областного бюджета выделяется около 60% на благоустройство территорий в рамках проекта и 35% оплачивает сам муниципалитет."Это очень хорошая возможность для административных округов города привлечь инвестиции из областного и городского бюджета на наши территории и добиться благоустройства отдельно взятых районов», –объясняет Андрей Телегин.На территории детского сада полностью заменили всё асфальтовое покрытие. Как говорят сами воспитатели, раньше всё выглядело как после бомбёжки. Теперь там новая тротуарная плитка. Работы обошлись почти в 2 миллиона рублей.На протяжении 15 лет заведующая детским садом №77 пыталась добиться улучшения дорожного покрытия. Проекты, которые существовали ранее, не давали возможности участвовать непосредственно городским учреждениям в благоустройстве территорий."При участии Телегина Андрея Владимировича были внесены изменения в нормативно правовые акты учреждения. Он был одним из инициаторов, которые помогли включить в проект образовательные организации. Мы довольны, родители довольны", – говорит заведующая детским садом Наталья Лашова.Проект «Народный бюджет» существует 3 года. Его поддерживают врио губернатора Роман Старовойт и новый мэр города Виктор Карамышев. В этом году, по словам главы железнодорожного округа, планируется осуществить около 15 проектов, которые будут включать в себя строительство тротуаров, благоустройство территорий 9 школ и 2 детских садов, обустройство игровых площадок и многое другое.