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На выходных в Курске в ДТП пострадали трое детей

На выходных в Курске в ДТП пострадали трое детей

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На выходных в Курске в двух ДТП пострадали трое детей. Как рассказала старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Ольга Францова, одна авария произошла 30 июня около 11 часов утра возле д. № 2 по ул. Росинка.  Там столкнулись автомобили «Рено Логан», 31-летнего водителя, который ехал по ул. Росинка со стороны ул. Карла Маркса в направлении ул. Фестивальная, и встречная «Шкода Октавия», за рулём которой был 41-летний автомобилист. Инспектор отметила, что на встречку выехал именно водитель «Рено». В результате ДТП пострадали 20-летняя пассажирка «Логана» и 10-летняя девочка - пассажирка «Шкоды». Они получили ранения различной степени тяжести. Водитель «Рено Логан» отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

Другая авария случилась в тот же день примерно в 13.30 на нерегулируемом перекрёстке возле д.№1 по ул. Орловская.  20-летняя автомобилистка на ВАЗ-21102 ехала по ул. Орловская со стороны ул. 50 лет Октября в направлении ул. Веспремская, и не предоставила преимущество в движении ВАЗу-21140, за рулём которого был 58-летний водитель, который двиглся со стороны ул. Веспремская в направлении ул. 50 лет Октября. В результате ДТП пострадали две девочки 11-ти и 10-ти лет, находившиеся в ВАЗе-21140. Их доставили в больницу. Оба водителя были трезвы. Все дети находились в детских удерживающих устройствах.  


ФОТО - АВТОКАДР_46

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