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«Авангард» покинул защитник Георгий Бурнаш

«Авангард» покинул защитник Георгий Бурнаш

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Защитник Георгий Бурнаш покинул стан футбольного клуба «Авангард». Клуб поблагодарил Георгия за совместную работу и пожелал футболисту успехов в профессиональной карьере.

Зато в расположение сине-белых  возвращается  полузащитник Андрей Батютин. Игрок скоро заключит контракт с курской командой. Он принимал участие в сборе ФК "Уфа", которому принадлежат права на футболиста.

Также в «Авангарде» продолжит карьеру двукратный чемпион России из московского «Локомотива» 33-летний полузащитник Алан Касаев, у которого 30 июня закончился контракт с железнодорожниками.

7 июля стартует новый сезон ФНЛ. Первая игра с "Ротором" на стадионе "Трудовые резервы" начнётся в 18:00. 



На фото Андрей Батютин
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