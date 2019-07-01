«Авангард» покинул защитник Георгий Бурнаш

Защитник Георгий Бурнаш покинул стан футбольного клуба «Авангард». Клуб поблагодарил Георгия за совместную работу и пожелал футболисту успехов в профессиональной карьере.Зато в расположение сине-белых возвращается полузащитник Андрей Батютин. Игрок скоро заключит контракт с курской командой. Он принимал участие в сборе ФК "Уфа", которому принадлежат права на футболиста.Также в «Авангарде» продолжит карьеру двукратный чемпион России из московского «Локомотива» 33-летний полузащитник Алан Касаев, у которого 30 июня закончился контракт с железнодорожниками.7 июля стартует новый сезон ФНЛ. Первая игра с "Ротором" на стадионе "Трудовые резервы" начнётся в 18:00.