  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

«Прокачай лето с Росгвардией». Курские росгвардейцы присоединились к всероссийской акции

«Прокачай лето с Росгвардией». Курские росгвардейцы присоединились к всероссийской акции

Читайте также

Курские росгвардейцы присоединились к всероссийской акции «Прокачай лето с Росгвардией». Сюжет об этом вышел на телеканале "ТАКТ".

Максим Шаповалов, заместитель начальника Управления Росгвардии по Курской области: "Молодежь это наше будущее. Мы должны заботиться о нем сейчас, чтобы потом они смогли достойно представлять Родину и защищать свою страну».

Бойцы Росгвардии показали свои профессиональные навыки. По сценарию, на сотрудника нападает вооруженный преступник. Задача силовика – обезвредить его.

После с курскими школьниками поговорили на тему безопасности, поделились опытом и дали ценные советы.

Для семилетнего Тимофея Сухачева это не просто веселая игра. Бокс, дзюдо, айкидо – практически везде мальчик занимал призовые места. Тимофей уверен, самое главное – физическая подготовка. Юный спортсмен уже определился с будущей профессией.

Тимофей Сухачев: «Я хочу пойти в армию. Потому что я хочу защищать Родину. Там, где родился».

Затем школьников пригласили на военно-спортивную эстафету. Подобные мероприятия будут проходить до конца лета.

+0 -0

Новинки недели

Лента новостей

В Курской области организация попала под уголовное дело, продавая воду людям

Экспозицию Курскэнерго на Курской Коренской ярмарке отметила администрация региона

Курск. Из-за обвала грунта на кольце по Дзержинского трамваи до автовокзала не будут ездить до 6 июля

В Курской области стартовал проект «Час правовой помощи» с Уполномоченным по правам ребёнка

Компания «ТЕХНО-ЩИТ» обеспечит курские предприятия «умными» касками

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске