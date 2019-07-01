«Прокачай лето с Росгвардией». Курские росгвардейцы присоединились к всероссийской акции

ТАКТ".Курские росгвардейцы присоединились к всероссийской акции «Прокачай лето с Росгвардией». Сюжет об этом вышел на телеканале "
Максим Шаповалов, заместитель начальника Управления Росгвардии по Курской области: "Молодежь это наше будущее. Мы должны заботиться о нем сейчас, чтобы потом они смогли достойно представлять Родину и защищать свою страну».
Бойцы Росгвардии показали свои профессиональные навыки. По сценарию, на сотрудника нападает вооруженный преступник. Задача силовика – обезвредить его.
После с курскими школьниками поговорили на тему безопасности, поделились опытом и дали ценные советы.
Для семилетнего Тимофея Сухачева это не просто веселая игра. Бокс, дзюдо, айкидо – практически везде мальчик занимал призовые места. Тимофей уверен, самое главное – физическая подготовка. Юный спортсмен уже определился с будущей профессией.
Тимофей Сухачев: «Я хочу пойти в армию. Потому что я хочу защищать Родину. Там, где родился».
Затем школьников пригласили на военно-спортивную эстафету. Подобные мероприятия будут проходить до конца лета.