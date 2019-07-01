В Курской области ищут водителя, сбившего в темноте 19-летнего парня и скрывшегося с места ДТП

В Курской области ищут водителя, сбившего в темноте девушку и скрывшегося с места ДТП.Авария произошла 30 июня после полуночи возле д.№2 по ул. Санаторная д. 1-я Моква. Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, ехал по ул. Санаторная со стороны автодороги М-2 «Крым» в сторону ул. Сумская, и допустил наезд на 19-летнего парня, переходившего проезжую частьдороги вне пешеходного пешехода. В результате ДТП пешехода с ранением госпитализировали в 4-ю горбольницу. Водитель с места ДТП скрылся.Госавтоинспекция просит свидетелей и очевидцев этой аварии, а также лиц, располагающихкакой-либо информацией по данному факту, сообщить по телефону дежурной части ОГИБДД ОМВДРоссии по Курской области: 8(4712) 70-57-60.