  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе / Происшествия

В Курской области ищут водителя, сбившего в темноте 19-летнего парня и скрывшегося с места ДТП

В Курской области ищут водителя, сбившего в темноте 19-летнего парня и скрывшегося с места ДТП

Читайте также

В Курской области ищут водителя, сбившего в темноте девушку и скрывшегося с места ДТП.
Авария произошла 30 июня после полуночи возле д.№2 по ул. Санаторная д. 1-я Моква. Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, ехал по ул. Санаторная со стороны автодороги М-2 «Крым» в сторону ул. Сумская, и допустил наезд на 19-летнего парня, переходившего проезжую часть 

дороги вне пешеходного пешехода. В результате ДТП пешехода с ранением госпитализировали в 4-ю горбольницу. Водитель с места ДТП скрылся. 
Госавтоинспекция просит свидетелей и очевидцев этой аварии, а также лиц, располагающих 

какой-либо информацией по данному факту, сообщить по телефону дежурной части ОГИБДД ОМВД 

России по Курской области: 8(4712) 70-57-60.

+0 -0

Новинки недели

Лента новостей

В Курской области организация попала под уголовное дело, продавая воду людям

Экспозицию Курскэнерго на Курской Коренской ярмарке отметила администрация региона

Курск. Из-за обвала грунта на кольце по Дзержинского трамваи до автовокзала не будут ездить до 6 июля

В Курской области стартовал проект «Час правовой помощи» с Уполномоченным по правам ребёнка

Компания «ТЕХНО-ЩИТ» обеспечит курские предприятия «умными» касками

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске