Курская область. Автора ролика о повышении уровня радиации в Судже могут наказать рублём

В одном из сообществ Суджи в соцсети ВКонтакте появилась информация о сильном скачке уровня радиации в городе. В видеоролике, размещённом на странице сообщества, автор показал высокие показания дозиметра. Но эксперты сразу поставили под сомнение исправность бытового измерителя радиации.В любом случае подобные сообщения требуют проверки специалистами. Сегодня на месте работала передвижная радиологическая лаборатория, оснащённая профессиональным сертифицированным оборудованием для измерения любого типа радиационного излучения. Информация из видео автора сообщения, к счастью, не подтвердилась, - сообщили в пресс-службе областной администрации.Ситуацию прокомментировал и заместитель губернатора, председатель комитета региональной безопасности Михаил Горбунов. По его словам, мониторинговые системы Курской области не зафиксировали нарушений, радиационная обстановка находится и находилась все последние дни в пределах нормы. Кроме того, в региональном МЧС заверили, что на номер 112 обращений из Суджи по этому вопросу не поступало.Михаил Горбунов также отметил, что публикация подобных непроверенных сообщений может вызвать панику. Если при этом удастся доказать, что автору было заведомо известно о недостоверности распространяемой информации, ему может грозит штраф в размере до 100 тыс. рублей.