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В Курске полицейские сняли с крыши многоэтажки более 10 детей

В Курске полицейские сняли с крыши многоэтажки более 10 детей

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В Курске полицейские сняли с крыши многоэтажки более 10 детей
О том, что подростки проводят время на крыше девятиэтажного жилого здания на улице Советской, в полицию сообщили неравнодушные горожане. Инспекторы ПДН, прибыв на место, выяснили, что подростки беспрепятственно поднялись наверх через открытую дверь в подъезде. Выяснилось, что юные куряне распивали на крыше пиво и ели чипсы. Возраст участников вечеринки - от 11 до 19 лет. Стражи порядка вовремя вмешались в ситуацию, и трагических последствий удалось избежать. Всех детей доставили в отдел полиции и позже передали родителям. Сейчас решается вопрос о постановке подростков на профилактический учёт в полиции по месту жительства. Их родителей тоже накажут в соответствии с действующим законодательством.
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