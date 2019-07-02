Курские очистные сооружения заработают в штатном режиме через 10-13 дней

Накануне врио губернатора Роман Старовойт провел выездное совещание на городских очистных сооружениях. Участие в нем приняли Глава Курска Виктор Карамышев, руководители ряда профильных комитетов области и города, представители «Курскводоканала». Обсуждался целый ряд актуальных вопросов, основным из которых стала нештатная ситуация на очистных сооружениях, в результате которой погибла часть рыбы, обитающей в реке Сейм. Особое внимание было уделено мерам, принимаемым для ликвидации последствий аварии.21 июня в результате сброса химических веществ неустановленным на данный момент предприятием и повлекший за собой гибель активного ила, был зафиксирован замор рыбы. Немедленно создали комиссию, в состав которой вошли специалисты департамента экологической безопасности и природопользования Курской области, комитета экологической безопасности Курска, управлений Росприроднадзора и Роспотребнадзора по Курской области и «Курскводоканала». Они произвели замеры в месте сброса стоков, а также выше и ниже по течению, которые показали превышение содержания в воде нитритов, нитратов, железа и меди.Однако есть основания полагать, что сброс был не единичный. Так, Виктор Карамышев отметил, что 14 июня красно-коричневая вода с сильным химическим запахом впервые была обнаружена в приемной камере очистных сооружений, утром 15 июня ситуация повторилась. Сотрудники аккредитованной лаборатории провели забор воды для химического анализа. Также пробы отобранной жидкости переданы в Роспотребнадзор по Курской области.Кроме того, сточные воды красно-коричневого цвета замечены в районе насосной станции около трикотажного комбината, а на насосной станции Курска в парке Солянка чувствовался резкий химический запах. 18 июня было зафиксировано угнетение активного ила, то есть гибель бактерий, очищающих сточные воды.19 и 20 июня погибший ил экстренно откачали на специальные площадки, что и стало причиной неприятного запаха в разных частях Курска в последние дни. Тогда же запустили процесс выращивания нового активного ила, который продлится еще не менее 10-13 дней. После этого городские очистные сооружения снова заработают в штатном режиме.Кстати, за последние дни специалисты проверили порядка пятидесяти организаций и предприятий, с которых мог быть осуществлен несанкционированный сброс в городскую канализацию. Установлено, что систематически нарушают существующие правила и нормы 23 из них. Всех нарушителей пообещали наказать. По каждому предприятию сейчас составляется дорожная карта мероприятий, призванных не допустить повторения несанкционированных промышленных сбросов, должны быть установлены фильтры или даже локальные очистные сооружения. В случае невозможности выполнить подобные требования работу предприятий могут остановить.Также планируется организовать систему автоматических пробоотборников, которые позволят впредь отслеживать, где, когда и какое предприятие сбросило стоки.Необходимо отметить, что проект реконструкции системы биологической очистки стоков на городских очистных сооружениях уже разработан и согласован с Минстроем России. Он предусматривает установку высокотехнологического оборудования, которое позволит применять современные схемы и методы обработки сточных вод и осадков.На его реализацию потребуется три года и финансирование объёмом более 2 миллиардов рублей. В этом году на выполнение работ планируется направить 442 миллиона рублей, из которых 384 миллиона в ближайшее время ожидаются из федерального бюджета, почти по четыре миллиона – из областного и городского бюджета, еще 50 миллионов – собственные средства «Курскводоканала». Объем работ, запланированный на 2020 и 2021 годы, потребует финансирования в сумме 1,87 млрд. рублей, из которых более 1,5 миллиарда планируется привлечь из федерального бюджета. Софинансирование из консолидированного бюджета города и области составит порядка 250 миллионов рублей.Первоочередная задача: до конца года организовать цех механического обезвоживания, что позволит в значительной мере снизить неприятный запах, в первую очередь, в близи расположенных к очистным сооружениям поселках Волокно и Ворошнево.