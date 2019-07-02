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«Летние парки чтения» приглашают маленьких курян

«Летние парки чтения» приглашают маленьких курян

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В Курске продолжается проект «Летний парк чтения». Маленьких курян приглашают провести время с пользой. 

Сегодня в полдень в Детском парке (ул. Перекальского, 1а) состоится интерактивная программа «Можно ли жить без этикета?». Ребята узнают об истории возникновения этикета, примут участие в тематических конкурсах, увлекательных играх и викторинах, посмотрят инсценировку «Телефонный разговор» в исполнении юных актеров мини-кукольного театра «Тик-Так».

В среду, 3 июля в 10 утра на спортивно-игровой площадке (17-й Степной переулок) пройдет литературная программа «Летнее чтение – вот это приключение!». Участники совершат увлекательное литературное путешествие по произведениям любимых детских писателей: Корнея Чуковского, Сергея Михалкова, Николая Носова и других. Ребят ждёт участие в интерактивной сказочной викторине «Аллея сказок», а также увлекательные литературные игры и эстафеты.

В этот же день, 3 июля в 11 часов в микрорайоне «Химволокно» (сквер напротив ГКЦ «Лира») юных курян приглашают на тематическую программу «Дорожный эрудит». Участников познакомят с историей появления светофора, расскажут о правилах дорожного движения, также маленьких гостей ждут увлекательные конкурсы с обыгрыванием дорожно-транспортных ситуаций, викторина «Угадай дорожный знак» и подвижные тематические игры.

Единственное, что может помешать встречам в «Летних парках чтения» - это дождливая погода.
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