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Курская область. Подрядчик по капремонту компенсирует курчатовцам ущерб

Курская область. Подрядчик по капремонту компенсирует курчатовцам ущерб

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Подрядчик по капремонту в Курчатове выплатит компенсацию жителям за некачественную работу. Об этом сообщили в областной администрации. 

В пятницу стало известно, что из-за того, что подрядчик снимал наплавляемый слой крыши во время дождей, квартиры у жителей верхних этажей дома №19 по Коммунистическому проспекту города атомщиков затопило. Фонд капремонта оперативно отреагировал, составив акты о залитии, и обязал генподрядчика компенсировать собственникам понесённый ущерб.

«Денежные компенсации выплатят после завершения работ по кровле, но до подписания акта выполненных работ. Таким образом, мы проконтролируем, чтобы собственники получили всё в полном объёме», - отметил генеральный директор Фонда капитального ремонта Курской области Артур Иванов.

На выходных рабочие поклеили нижний гидроизоляционный слой. Капремонт кровли планируют завершить в августе.  

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