Курская область. Подрядчик по капремонту компенсирует курчатовцам ущерб

Подрядчик по капремонту в Курчатове выплатит компенсацию жителям за некачественную работу. Об этом сообщили в областной администрации.В пятницу стало известно, что из-за того, что подрядчик снимал наплавляемый слой крыши во время дождей, квартиры у жителей верхних этажей дома №19 по Коммунистическому проспекту города атомщиков затопило. Фонд капремонта оперативно отреагировал, составив акты о залитии, и обязал генподрядчика компенсировать собственникам понесённый ущерб.«Денежные компенсации выплатят после завершения работ по кровле, но до подписания акта выполненных работ. Таким образом, мы проконтролируем, чтобы собственники получили всё в полном объёме», - отметил генеральный директор Фонда капитального ремонта Курской области Артур Иванов.На выходных рабочие поклеили нижний гидроизоляционный слой. Капремонт кровли планируют завершить в августе.