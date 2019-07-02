Медовая ярмарка в Курске под угрозой срыва?

ТАКТ".Похоже, что традиционные летние ярмарки меда под угрозой срыва. Пчеловоды сразу нескольких районов Курской области остались с пустыми ульями. Многочисленные проверки дают им основания говорить о том, что пчелы были отравлены химикатами, которыми обрабатывались поля. Об этом сообщает телеканал "
Понятно, что меда уже не будет, заработка тоже. Для этих людей пасека была, пожалуй, единственным способом прокормить семью. На что теперь собрать ребенка в школу и что делать с платежками за коммунальные услуги. Вопросы, которые сегодня волнует большинство собравшихся здесь людей.
Андрей Малыхин, пчеловод: "В период с 16-го по 19-е июня обрабатывались поля в районе Верхней Медведицы, Косиново, Татаренково и соседних сел в результате чего произошел мор пчел – погибло более 400 семей пчел".
Все что получили пасечники – результаты экспертиз. Пчелиный рой погиб от химических веществ, в том числе и тех, что запрещено применять на территории России. Хотя и без таких справок опытным фермерам было понятно – полет на протравленные поля оказался последним. Получив пару недель назад экспертные решения, пчеловоды по-прежнему не могут обратиться в суд. Предполагаемых ответчиков нет. Брались ли пробы с полей, где возможно проводилось распыление химикатов – не известно.
Андрей Малыхин, пчеловод: "Мы узнали что это поля депутата Мышакина , мы обратились ветеринарам и отвезли результаты в лабораторию. Следующие действия – мы обратились к депутату, чтобы понять какими химикатами он обрабатывал свои поля. Хотели попросить у него сертификаты данных препаратов, образцы химикатов и документы на приобретение данных химикатов, чтобы понять – виноват он или виноват кто-то другой".
Но ответа до сих пор не последовало. Для отдельных представителей власти, похоже, гул недовольных не более чем назойливое жужжание. По предварительным подсчетам ущерб понесли свыше ста пчеловодов по всей Курской области. Но никто еще не понес ответственности.
Владимир Малыхин, пчеловод: "Как правило современные яды действуют три – четыре часа, чтобы убить ночью вредителей. Ночью пчелы не летят и ущерб для пасеки минимальный … и если ты травишь ядом долго действующим - как от него спасутся пчелы".
Куряне выступают за организацию единого союза пчеловодов, чтобы добиваться в том числе и государственной поддержки , а также с целью защищать интересы пасечников, большинство из которых люди пенсионного возраста. К слову, в прошлом году в Курской области уже фиксировали пчелиный мор, он был не таким массовым. Тогда людям так и не удалось добиться компенсации.