Часть Курска завтра останется без газа

В среду, 3 июля часть Курска останется без газа. Причина - неотложные ремонтно-профилактические работы на газопроводе среднего давления по ул. Кавказская.Так с 8 утра до 9 вечера будет прекращена подача газа по улицам: Новая Первомайская, 1-в, Смородиновая, Фестивальная, Братская, светлая, Светлый пер., 1-й, 2-й Светлый проезд, Спортивная, Олимпийская, Боголюбская, Глинская, Княжеская, Ильинская, Сретенская, Курский Арбат, пр-т Победы, 2, 6, 8, 10, 18, Дальние Парки, К. Маркса, 72/14 — 72/22, Прогулочная, Погожая, 1-й- 3-й Погожие пер., Школьная, 1-3-й Любажские пер., Институтская, 1-4-й Институтские пер., 1-4-я Кавказская, Кавказские пер., 1-2-я Бугорская, Бугорский проезд, Ново-Бугорская, 1-я Орловская, 55, 59, Хомутовская, Линецкая, 1-2-й Линецкие пер., Дмитриевская, Любажская, а также СНТ «Вишенка» и СНТ «Курск».