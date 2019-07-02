  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Часть Курска завтра останется без газа

Часть Курска завтра останется без газа

Читайте также

В среду, 3 июля часть Курска останется без газа. Причина - неотложные ремонтно-профилактические работы на газопроводе среднего давления по ул. Кавказская.  
Так с 8 утра до 9 вечера будет прекращена подача газа по улицам: Новая Первомайская, 1-в, Смородиновая, Фестивальная, Братская, светлая, Светлый пер., 1-й, 2-й Светлый проезд, Спортивная, Олимпийская, Боголюбская, Глинская, Княжеская, Ильинская, Сретенская, Курский Арбат, пр-т Победы, 2, 6, 8, 10, 18, Дальние Парки, К. Маркса, 72/14 — 72/22, Прогулочная, Погожая, 1-й- 3-й  Погожие пер.,  Школьная, 1-3-й Любажские пер., Институтская,  1-4-й Институтские пер., 1-4-я Кавказская, Кавказские пер., 1-2-я Бугорская, Бугорский проезд, Ново-Бугорская, 1-я Орловская, 55, 59, Хомутовская, Линецкая, 1-2-й  Линецкие пер., Дмитриевская, Любажская, а также СНТ «Вишенка» и СНТ «Курск». 
+0 -0

Новинки недели

Лента новостей

В Курской области организация попала под уголовное дело, продавая воду людям

Экспозицию Курскэнерго на Курской Коренской ярмарке отметила администрация региона

Курск. Из-за обвала грунта на кольце по Дзержинского трамваи до автовокзала не будут ездить до 6 июля

В Курской области стартовал проект «Час правовой помощи» с Уполномоченным по правам ребёнка

Компания «ТЕХНО-ЩИТ» обеспечит курские предприятия «умными» касками

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске