Компания «ВТИ-СЕРВИС» поможет с переходом на онлайн-кассы

ТАКТ".Собственные IT-разработки в сфере облачных технологий на выставке «Цифровой регион» Среднерусского экономического форума представила компания «ВТИ-СЕРВИС» – ведущий в области поставщик торгового оборудования и онлайн-касс, систем безопасности и специализированного ПО, сообщает телеканал "
1 июля завершился третий этап кассовой реформы. Предприниматели обязаны перейти на онлайн-кассы. Теперь получать данные о продажах ФНС будет в режиме реального времени. Существенно сэкономит средства при автоматизации бизнеса и потребует минимум затрат при обслуживании разработка компании «ВТИ-Сервис».
Денис Федосов, директор компании «ВТИ-СЕРВИС»: «Это платформа, которая позволяет печатать кассовые чеки из разных мест и разных устройств. Платформа объединяет в себе оффлайн-магазин, онлайн-магазин, курьеров и транспортную службу, с нашей платформой они смогут экономить на кассовых аппаратах».
Уникальное решение позволяет использовать один аппарат для разных целей и при этом соответствует законодательству. В единую систему связаны персональный компьютер, 1С, онлайн-касса, облако, смартфон и другие устройства. Контрольно-кассовая техника должна появиться и в общественном транспорте. Для этой сферы у «ВТИ-СЕРВИС» тоже есть решения.
Анна Карачевцева, менеджер компании «ВТИ-СЕРВИС»: «Первое решение подходит для перевозок городских с фиксированной оплатой, оплата возможна наличными, банковской или транспортной картой. Второе решение подходит для пригородных маршрутов, где цена зависит от места прибытия пассажира. Оба решения могут использоваться водителем, как обычная касса или же как устройство печати чеков и отправлять данные на облачную онлайн-касс».
Денис Федосов, директор компании «ВТИ-СЕРВИС»: «Это позволяет, если у вас 20 маршруток или 20 курьеров или 20 такси, вы ставите наше приложение, а печатаете на одной облачной кассе. Экономия колоссальная, если применять это в транспорте».
Компания «ВТИ-СЕРВИС» более 20 лет на рынке информационных технологий и обслуживания торгового оборудования. Специалисты представляют полный комплекс услуг по решению задач в сфере IT, предлагает торговое и компьютерное оборудование от лучших производителей, а также сопровождает онлайн-кассы.