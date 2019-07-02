Компания «ТЕХНО-ЩИТ» обеспечит курские предприятия «умными» касками

ТАКТ".Традиционно в ходе Среднерусского экономического форума подготовили выставки и экспертные сессии. Менторы оценивали уровень цифровизации предприятий и отбирали лучшие проекты. В числе участников экспертной сессии выступил один из лидеров Курской области на рынке систем безопасности – компания «ТЕХНО-ЩИТ», сообщает телеканал "
Как повысить технику безопасности на масштабном строительном объекте и исключить ЧП? Компания «ТЕХНО-ЩИТ» представляет собственную разработку – «умная каска».
Сергей Кулешов, исполнительный директор компании «ТЕХНО-ЩИТ»: «Есть система, которая показывает общий вид строительной площадки и индивидуальное средство защиты, оборудованное видеокамерой, по заказу клиента еще и дополнительными опциями – это датчик удара, датчик температуры, датчик положения».
Перемещения сотрудников контролирует оператор отдела техники безопасности. Неосторожное движение не останется незамеченным. Подобные системы в мире уже существуют, но стоимость в десятки раз превышает цену разработки специалистов компании «ТЕХНО-ЩИТ». В тестовом режиме каски уже используют на строящемся объекте в Курчатовском районе. В скором, умная система появится у дорожников региона.
Сергей Кулешов, исполнительный директор компании «ТЕХНО-ЩИТ»:
«Опять же контроль техники безопасности. Это и контроль качества работ. И контроль автомобилей. Есть еще устройства, которые устанавливаются на саму технику».
«Техно-Щит» на рынке внедрения систем безопасности восемь лет. Высококвалифицированными специалистами реализованы десятки проектов в разных регионах – от стандартных: проектирования и монтажа сигнализаций, видеонаблюдения и систем оповещения до комплексных систем безопасности «под ключ». «ТЕХНО-ЩИТ» также готов обеспечить защиту вашей информации.
Ирина Волобуева, директор по информационной безопасности компании «ТЕХНО-ЩИТ»: «Это аттестация информационных систем, это построение шифрованных каналов связи. Сейчас мы занимаемся обслуживанием каналов Системы «112», комитета финансов Курской области, на строительстве КАЭС-2 тоже строим каналы».
«ТЕХНО-ЩИТ» один из лидеров на рынке систем безопасности Курской области. Постоянные клиенты компании – это региональные комитеты и департаменты, а также крупные предприятия. Кроме того, в структуру входит специализированный сервисный центр, где проводят гарантийное и послегарантийное обслуживание оборудования.