МЖД представила онлайн сервисы для грузоотправителей на Курской Коренской ярмарке

Московская железная дорога приняла участие в Курской Коренской ярмарке, в рамках которой железнодорожники рассказали гостям мероприятия о цифровых решениях ОАО «РЖД» для клиентов в сфере грузоперевозок.ОАО «РЖД» внедряет онлайн продукты, которые позволяют клиентам дистанционно оформлять заявки на перевозку грузов. Например, электронная торговая площадка «Грузовые перевозки». Это сервис, в котором грузоотправители в режиме online заказывают перевозку в подвижном составе различных собственников. Пользователи выбирают типы вагонов: крытые, платформы, полувагоны и цистерны для нефтепродуктов. Оплатить услугу перевозки клиент может с единого лицевого счета или банковским платежом. Также компания развивает электронный документооборот для повышения доступности грузовых перевозок.Экспозицию столичной магистрали посетил врио губернатора Курской области Роман Старовойт. Он отметил конструктивное сотрудничество между областью и железнодорожниками в реализации совместных проектов в сфере грузовых и пассажирских перевозок.В свою очередь заместитель начальника МЖД по территориальному управлению Мухарбек Озиев подчеркнул, что Московская железная дорога – это крупнейший работодатель и налогоплательщик на территории Курской области, надежный партнер, который в полной мере выполняет свои обязательства перед грузоотправителями и пассажирами.Участники ярмарки ознакомились с выставочным стендом ОАО «РЖД», узнали об услугах компании в сфере пассажирских и грузовых перевозок.