Полиция наградила курянку, которая помогла раскрыть преступление

В Курске сотрудница одной из организаций помогла найти преступника.В кафе торгово-развлекательного центра один из посетителей отвлёкся и оставил свой кошелёк на стуле. Злоумышленник похитил бумажник и скрылся, украденные деньги потратил. Задержать подозреваемого «по горячим следам» не представилось возможным, но благодаря камерам видеонаблюдения удалось создать фотооринтировку. Её направили во все отделы полиции, разместили в СМИ и соцсетях.Лицо мужчины показалось знакомым курянке, сотруднице одной из организаций. Ранее мужчина обращался туда в поисках работы. Женщина позвонила в полицию и сообщила стражам порядка информацию о местонахождении подозреваемого. Благодаря её действиям преступление раскрыли в кратчайшие сроки и злоумышленника задержали. Оказалось, что он ранее уже был судимым.ВРИО начальника УМВД России по Курску Эдуард Стариков вручил девушке благодарность и ценный подарок в присутствии всего личного состава городской полиции. Он отметил, что правовое государство, подразумевает личное вклад каждого гражданина. Можно пройти мимо чужой беды, рассчитывая, что кто-то другой подвергнется преступным посягательствам. Но, не сообщив о преступнике в полицию, люди дают ему возможность продолжить криминальный путь и, в результате, могут сами пострадать от действий рецидивиста.Всего один звонок в полицию может предотвратить преступление, а возможно спасти, чью-то жизнь. Благодаря помощи граждан раскрывается немало преступлений, и полицейские всегда рады возможности сказать спасибо людям за их активную гражданскую позицию.