Увеличилась выплата по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства

С 1 июля увеличилась ежемесячная выплата по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы. Теперь она стала больше почти в два раза - с 5500 рублей до 10000 рублей. В таком размере выплата предоставляется осуществляющим уход родителям и усыновителям детей-инвалидов или инвалидов с детства первой группы, а также опекунам и попечителям. Для других ухаживающих выплата, как и раньше, составляет 1200 рублей.В новом размере выплату получат не только те, кто с июля обратится за ее оформлением, но и все, кто получает ее сейчас. В Курской области на сегодня это 3426 человек. Никаких заявлений для этого писать не надо, отмечают в Пенсионном фонде.Напомним, ежемесячную выплату по уходу получают проживающие в России неработающие трудоспособные граждане, которые ухаживают за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства первой группы. Выплата устанавливается к пенсии ребенка-инвалида или инвалида с детства.Обратиться за оформлением выплаты по уходу можно в клиентскую службу Пенсионного фонда и через Личный кабинет на сайте ПФР, в котором работают сервисы подачи заявлений о назначении выплаты и о согласии человека на осуществление ухода.