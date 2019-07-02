Увеличилась выплата по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства
В новом размере выплату получат не только те, кто с июля обратится за ее оформлением, но и все, кто получает ее сейчас. В Курской области на сегодня это 3426 человек. Никаких заявлений для этого писать не надо, отмечают в Пенсионном фонде.
Напомним, ежемесячную выплату по уходу получают проживающие в России неработающие трудоспособные граждане, которые ухаживают за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства первой группы. Выплата устанавливается к пенсии ребенка-инвалида или инвалида с детства.
Обратиться за оформлением выплаты по уходу можно в клиентскую службу Пенсионного фонда и через Личный кабинет на сайте ПФР, в котором работают сервисы подачи заявлений о назначении выплаты и о согласии человека на осуществление ухода.