  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Увеличилась выплата по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства

Увеличилась выплата по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства

Читайте также

С 1 июля увеличилась ежемесячная выплата по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы. Теперь она стала больше почти в два раза - с 5500 рублей до 10000 рублей. В таком размере выплата предоставляется осуществляющим уход родителям и усыновителям детей-инвалидов или инвалидов с детства первой группы, а также опекунам и попечителям. Для других ухаживающих выплата, как и раньше, составляет 1200 рублей.

В новом размере выплату получат не только те, кто с июля обратится за ее оформлением, но и все, кто получает ее сейчас. В Курской области на сегодня это 3426 человек. Никаких заявлений для этого писать не надо, отмечают в Пенсионном фонде.

Напомним, ежемесячную выплату по уходу получают проживающие в России неработающие трудоспособные граждане, которые ухаживают за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства первой группы. Выплата устанавливается к пенсии ребенка-инвалида или инвалида с детства.

Обратиться за оформлением выплаты по уходу можно в клиентскую службу Пенсионного фонда и через Личный кабинет на сайте ПФР, в котором работают сервисы подачи заявлений о назначении выплаты и о согласии человека на осуществление ухода.
+0 -0

Новинки недели

Лента новостей

В Курской области организация попала под уголовное дело, продавая воду людям

Экспозицию Курскэнерго на Курской Коренской ярмарке отметила администрация региона

Курск. Из-за обвала грунта на кольце по Дзержинского трамваи до автовокзала не будут ездить до 6 июля

В Курской области стартовал проект «Час правовой помощи» с Уполномоченным по правам ребёнка

Компания «ТЕХНО-ЩИТ» обеспечит курские предприятия «умными» касками

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске