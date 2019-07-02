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Экспозицию Курскэнерго на Курской Коренской ярмарке отметила администрация региона

Экспозицию Курскэнерго на Курской Коренской ярмарке отметила администрация региона

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Основная тема экспозиции филиала «Россети Центр Курскэнерго» на XIX межрегиональной Курской Коренской ярмарке, проходившей 28 – 30 июня 2019 года в Курской области, – цифровая трансформация электрических сетей.

О цифровых решениях энергетиков участникам и гостям ярмарки рассказали информационные стенды и интерактивные презентации. Ключевыми мероприятиями первого этапа цифровой трансформации Курскэнерго являются создание цифрового района электрических сетей (РЭС), цифровой подстанций, развитие цифровой радиосвязи и формирование единого центра управления сетями всех классов напряжения.

Одним из основных направлений реализации проекта «Цифровой РЭС» станет построение активно-адаптивной сети 6-10 кВ на базе интеллектуальных коммутационных аппаратов, позволяющих в режиме реального времени локализовывать повреждения, автоматически выделяя поврежденный участок с сохранением электроснабжения на неповрежденных участках. С этой целью на воздушных линиях Курского района электрических сетей специалисты смонтируют 120 реклоузеров, 99 дистанционно-управляемых разъединителей с моторным приводом, 95 индикаторов короткого замыкания.

«После этого среднее время восстановления электроснабжения потребителей снизится до 1 часа. А время локализации – с 1,5 часов сегодня, когда бригада выезжает на поврежденный участок и отключает его вручную, до одной минуты, так как переключения будут происходить автоматически», – подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Курскэнерго» Александр Рудневский.

Экспозицию Курскэнерго на Курской Коренской ярмарке посетил заместитель губернатора Курской области Максим Бесхмельницын, курирующий вопросы цифрового развития и связи Курской области. Он подчеркнул особую значимость для региона проектов цифровой трансформации электрических сетей и пожелал Курскэнерго успехов в их реализации.

Для юных посетителей ярмарки в рамках ежегодной акции «Территория безопасности», направленной на организацию безопасного пребывания детей в загородных организациях отдыха в летний период, специалисты Курскэнерго провели уроки электробезопасности, организовали конкурсы рисунков на асфальте «Энергетика глазами детей» и «Я – выбираю безопасность!». Ребята с усердием рисовали цветными мелками опоры, линии электропередачи, дома с освещенными окнами, электромонтеров за работой. По итогам конкурсов всем его участникам были вручены призы и памятки с основными правилами по электробезопасности.




На период работы ярмарки в курском филиале Россети Центр были приняты дополнительные меры по обеспечению надежности электроснабжения павильонов. Организовано круглосуточное дежурство аварийно-восстановительных бригад, установлены дополнительные источники питания, на постоянном дежурстве находилась специальная техника. Все это позволило обеспечить участникам и гостям ярмарки комфортные условия для проведения переговоров, обмена опытом, заключения соглашений.
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