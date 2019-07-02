В Курской области организация попала под уголовное дело, продавая воду людям
Выяснилось, что предприятие, не имея соответствующей лицензии, добывало подземные воды в посёлке Глушково, и поставляло её по водопроводным сетям местным жителям.
В соответствии с действующим законодательством деятельность по недропользованию подлежит обязательному лицензированию, отмечают в областной прокуратуре.
Организация обогатилась таким образом почти на 7 млн. руб.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 171 УК РФ (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии с извлечением дохода в крупном размере).
Результаты расследования находятся на контроле прокуратуры Глушковского района.