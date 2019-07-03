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Обрушившийся в курской пятиэтажке потолок заставил коммунальщиков начать капремонт раньше намеченного срока

Обрушившийся в курской пятиэтажке потолок заставил коммунальщиков начать капремонт раньше намеченного срока

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В Курске в доме №90 по ул. Дзержинского капитальный ремонт крыши начнётся раньше запланированного срока. В программе капремонта пятиэтажка стояла в очереди на 2032 год. Причиной спешки стал обрушившийся в одной из квартир потолок. Случилось это почти год назад. 

Подрядчик, который выполнит ремонт кровли, уже определён. На эти цели Фонд капитального ремонта выделил более 8 млн рублей. 

Во вторник начались подготовительные работы, сегодня рабочие планируют приступить к основным. 
Окончание капремонта запланировано на сентябрь, но генеральный директор Фонда капитального ремонта Курской области Артур Иванов выразил надежду, что уже к 1 августа рабочие управятся и проблема решится. 

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