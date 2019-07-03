Обрушившийся в курской пятиэтажке потолок заставил коммунальщиков начать капремонт раньше намеченного срока
Подрядчик, который выполнит ремонт кровли, уже определён. На эти цели Фонд капитального ремонта выделил более 8 млн рублей.
Во вторник начались подготовительные работы, сегодня рабочие планируют приступить к основным.
Окончание капремонта запланировано на сентябрь, но генеральный директор Фонда капитального ремонта Курской области Артур Иванов выразил надежду, что уже к 1 августа рабочие управятся и проблема решится.