Обрушившийся в курской пятиэтажке потолок заставил коммунальщиков начать капремонт раньше намеченного срока

В Курске в доме №90 по ул. Дзержинского капитальный ремонт крыши начнётся раньше запланированного срока. В программе капремонта пятиэтажка стояла в очереди на 2032 год. Причиной спешки стал обрушившийся в одной из квартир потолок. Случилось это почти год назад.Подрядчик, который выполнит ремонт кровли, уже определён. На эти цели Фонд капитального ремонта выделил более 8 млн рублей.Во вторник начались подготовительные работы, сегодня рабочие планируют приступить к основным.Окончание капремонта запланировано на сентябрь, но генеральный директор Фонда капитального ремонта Курской области Артур Иванов выразил надежду, что уже к 1 августа рабочие управятся и проблема решится.