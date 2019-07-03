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Курская область. В Железногорске на "зебре" иномарка насмерть сбила пенсионера

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Авария со смертельным исходом произошла вечером 2 июля в Железногорске. Как сообщили в ГИБДД, в начале седьмого 43-летний водитель на автомобиле «DAEWOO Nexia» ехал по ул. Гагарина со стороны ул. Мира в направлении ул. Курская. Возле д.№19 корпус 1 по ул. Гагарина города горнянков  автомобилист допустил наезд на пешехода 80-летнего старичка, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пенсионера с травмами доставили во 2-ю горбольницу Железногорска, где он впоследствии скончался.
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