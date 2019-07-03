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Мгновенные переводы на карту Сбербанка по номеру телефона теперь доступны с кошелька «МOБИ.Деньги»

Мгновенные переводы на карту Сбербанка по номеру телефона теперь доступны с кошелька «МOБИ.Деньги»

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Сбербанк и группа компаний «МОБИ.Деньги» объявляют о запуске сервиса мгновенных переводов денежных средств на карты клиентов Сбербанка с электронного кошелька «МОБИ.Деньги» Wallet.Mobi.

Для перевода наличных средств на карту Сбербанка достаточно знать номер мобильного телефона, привязанного к карте получателя.

Минимальная сумма перевода составляет 10,01 руб., максимальная 100 тысяч
рублей, комиссия - 1,5% от суммы платежа.
- Экосистема мгновенных переводов Сбербанка продолжает расширяться. Мы рады приветствовать в ней универсальную платежную платформу МОБИ.Деньги . Нам важно, чтобы переводы между разными системами были для клиентов такими же удобными и простыми, как и переводы внутри Сбербанка, поэтому планируем и дальше развивать этот сервис, - рассказал вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Платежи и переводы» Игорь Мамонтов.

- Обеспечение многофункциональности и безопасности платёжных сервисов является основной задачей группы компаний «МОБИ.Деньги». Благодаря сотрудничеству со Сбербанком мы расширили спектр услуг и предоставили клиентам возможность перевода денежных средств по номеру телефона на карты Сбербанка, - прокомментировал генеральный директор ООО НКО «МОБИ.Деньги» Алексей Церех.

Группа компаний «МОБИ.Деньги» стала седьмым партнером, который подключился к экосистеме переводов Сбербанка. Ранее к ней по номеру мобильного телефона присоединились такие партнеры Сбербанка, как «Тинькофф Банк», «Совкомбанк», сети салонов «Связной» и «Евросеть», WebMoney, Группа компаний МТС.

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