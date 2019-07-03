ТАКТ".Будущим врачам посоветовали остаться в Курске. На торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам «Лечебного дела» и «Педиатрии» напомнили о программе, по которой молодых специалистов ждут в сельских больницах. Также речь шла о модернизации медицинских учреждений. Об этом сообщает телеканал "
Нарядные костюмы и платья совсем скоро они сменят на белый халат. В этот раз 370 выпускников по специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия» получили дипломы, из них 81 - отличники.
Владимир Михин, заведующий кафедрой внутренних болезней №2 КГМУ: «Радует, что моральный облик, который держится на клятве Гиппократа - он сохранился. И я совершенно не согласен с теми мнениями, когда говорят и пытаются ругать молодежь, вот, стала плохой. Это совершенно не так. Да, молодежь изменилась, она другая. Но она не только не хуже, она во многом и лучше нас. Вот в этой ситуации я, как представитель преподавательского состава, могу сказать, что пройдет 8-10 лет, и из наших птенцов, молодых выпускников сложится настоящие серьезные доктора, за которых не страшно, и которым можно доверить серьезное дело».
В зале собрались будущие терапевты, педиатры, офтальмологи. Теперь им предстоит определиться с дальнейшей специализацией. Впереди учеба в ординатуре. Некоторые как Даниил Осипов, уже начали свою работу - медбратом.
Даниил Осипов, выпускник лечебного факультета: «Безусловно, нужно лечить не болезнь, а больного. Но в определенные этапы нужно уходить от этого и настраиваться на решение конкретных задач, и именно завязывание швов, фиксирование лигатур и т.д.».
Работа врачом - детская мечта Владислава Молокоедова. Он усиленно изучал естественные науки, а после, не задумываясь, подал документы в медуниверситет. Сейчас Владислав работает в областной наркологии, но не исключает и переезд в район - набраться опыта.
Владислав Молокоедов, выпускник лечебного факультета: «Я планирую поступить в ординатуру по онкологии, остаться в Курской области, у нас замечательный онкоцентр, где действительно можно помогать людям. Там высококвалифицированные специалисты, у которых есть, чему научиться и исполнить все мечты детства».
Будущих врачей поздравил глава региона. Роман Старовойт напомнил, что молодым специалистам, которые в рамках программы «Земский доктор» переедут в село, положена дополнительная социальная поддержка. Также врио губернатора анонсировал перемены в сфере здравоохранения. Предстоит ревизия отрасли, в рамках которой начнется ремонт медучреждений и замена спецоборудования.
Роман Старовойт, врио губернатора Курской области: «Не секрет, что некоторые медучреждения находятся в плачевном состоянии, и поликлиническое звено требует капитальных вложений по ремонту. Сейчас выполняется кропотливая скрупулезная работа по аудиту отрасли в целом. Мы уже начинаем выполнение проектирования. Потому что любое капитальное вложение должно начинаться с проекта».