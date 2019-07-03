В Курске за сбыт наркотиков задержаны две четырнадцатилетние девочки. Во время рейдов на одной из улиц в Северо-Западном микрорайоне сотрудники полиции заметили двух девочек, которые прятали в кустах какие-то предметы, а затем фотографировали местность. Стражи порядка решили задержать подростков. При досмотре у них обнаружили несколько запечатанных свёртков. Позже эксперты установили, что вещество находящееся внутри является сильнодействующим наркотиком. Девочки признались, что делали так называемые "закладки" и показали их расположение. Одна из школьниц размещала пакет в определённом месте, а другая делала съёмку. Фотографии предназначались конечным потребителям.Выяснилось, что на криминальный путь девочек привело желание заработать деньги. Накануне они занимались поиском работы на популярном сайте объявлений и обратили внимание на вакансию сборщика клубники с высокой зарплатой. Продолжилось общение через запрещённый в России мессенжер, где им напрямую предложили заниматься распространением запрещённых веществ в роли закладчиков. Неизвестные пообещали весомое вознаграждение и девочки согласились попробовать, рассчитывая на лёгкие деньги. Но при работе с первой же оптовой партией школьниц задержали. Сейчас решается вопрос о привлечении юных курянок к уголовной ответственности, материалы дела переданы в следственные органы.