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Курская область. Руководитель сельского ДК попал под уголовное дело из-за несуществующего аккомпаниатора

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В Тимском районе Курской области на основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении руководителей сельского клуба в связи с растратой и служебным подлогом. 

В штате одного из сельских ДК есть должность аккомпаниатора. Согласно приказу о приёме на работу на эту должность назначен сельский житель. Однако, как показала проверка, фактически мужчина в указанной должности никогда не работал. При этом в табели учёта рабочего времени руководители клуба вносили заведомо ложные сведения относительно отработанного им времени, а, значит, этому "работнику" начисляли зарплату.

В результате местный бюджет потерял более 100 тыс. руб.

В отношении руководителей учреждения культуры возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата) и ст.  292 УК РФ (служебный подлог).
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