Курская область. Руководитель сельского ДК попал под уголовное дело из-за несуществующего аккомпаниатора

В Тимском районе Курской области на основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении руководителей сельского клуба в связи с растратой и служебным подлогом.В штате одного из сельских ДК есть должность аккомпаниатора. Согласно приказу о приёме на работу на эту должность назначен сельский житель. Однако, как показала проверка, фактически мужчина в указанной должности никогда не работал. При этом в табели учёта рабочего времени руководители клуба вносили заведомо ложные сведения относительно отработанного им времени, а, значит, этому "работнику" начисляли зарплату.В результате местный бюджет потерял более 100 тыс. руб.В отношении руководителей учреждения культуры возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата) и ст. 292 УК РФ (служебный подлог).