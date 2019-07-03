Курская область. Руководитель сельского ДК попал под уголовное дело из-за несуществующего аккомпаниатора
В штате одного из сельских ДК есть должность аккомпаниатора. Согласно приказу о приёме на работу на эту должность назначен сельский житель. Однако, как показала проверка, фактически мужчина в указанной должности никогда не работал. При этом в табели учёта рабочего времени руководители клуба вносили заведомо ложные сведения относительно отработанного им времени, а, значит, этому "работнику" начисляли зарплату.
В результате местный бюджет потерял более 100 тыс. руб.
В отношении руководителей учреждения культуры возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата) и ст. 292 УК РФ (служебный подлог).