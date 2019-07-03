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Под Курском столкнулись два мотоциклиста и два автомобилиста

Под Курском столкнулись два мотоциклиста и два автомобилиста

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2 июля в Железногорске произошло массовое ДТП - столкнулись два мотоцикла, легковушка и ГАЗель. По данным ГИБДД,  примерно в 18.40 по ул. Ленина со стороны ул. Комарова в направлении ул. Гагарина ехал 25-летний байкер на мотоцикле «Сузуки». Возле д.№46  он столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем «Дэу Матиз», за рулём которого был 41-летний водитель. От удара «Сузуки» отбросило на двигавшийся также в попутном направлении мотоцикл «Ямаха» под управлением 29-летнего байкера. Далее произошло ещё одно столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем ГАЗ-322132, под управлением 59-летнего водителя. В результате массового ДТП пострадал 20-летняя пассажирка мотоцикла «Сузуки». Её с ранением доставили в больницу. Отмечается, что мотоциклист на «Сузуки» не имел водительсикх прав, а байкер на «Ямахе» - соответствующей категории на управление ТС данного вида.


ФОТО - АВТОКАДР_46
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