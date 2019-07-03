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На выборах губернатора Курской области будут применять КОИБы

На выборах губернатора Курской области будут применять КОИБы

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На выборах губернатора Курской области, которые пройдут в единый день голосования 8 сентября, в Курске планируется применять технические средства – 110 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

КОИБ установят на 110 избирательных участках города, где голосует наибольшее количество избирателей. В Железнодорожном округе - на 10 участках, в Сеймском - на 35, в Центральном - на 65, сообщили в региональном избиркоме. 

«Электронные урны», по словам председателя комиссии Галины Заики, прошли техническую проверку и готовы к применению.

Как показала практика их использования во время предыдущих избирательных кампаний, КОИБ позволяет быстро и точно подсчитать голоса избирателей, отданные за кандидатов, а затем сформировать и распечатать протокол об итогах голосования на избирательном участке.

Когда избиратель опускает бюллетень в КОИБ, происходит сканирование избирательного документа. Данные о сканировании сохраняются в памяти устройства. После завершения процедуры голосования формируется итоговый протокол.

На каждом избирательном участке будет находиться оператор КОИБ, член участковой избирательной комиссии, к которому можно обратиться с вопросами по поводу работы технического устройства.

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